Il Tre annuncia le date del tour “Io non sono come te”, una data in Sicilia

Rino Palmeri di

24/06/2021

Il Tre (nome d’arte di Guido Senia) annuncia le date del tour estivo IO NON SONO COME TE, che da luglio attraverserà l’Italia toccando i maggiori Festival del Paese nei prossimi mesi estivi. Le date annunciate oggi, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, partiranno da Ferrara (Ferrara Summer Festival, 17 luglio) toccando poi Sant’Egidio (TE) (Onirico Festival, 11 agosto), Fossano (CN) (Woke up Festival, 28 agosto) e a Catania (Villa Bellini, 13 agosto) Il Tre “Io non sono come te” una data in Sicilia Il tour IO NON SONO COME TE segue l’uscita di ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo”, il primo album de IL TRE (già certificato ORO) che ha debuttato direttamente al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti. Un album da record che a poche ore dalla pubblicazione, ha raggiunto il n.1 di iTunes e di Apple, su Amazon i tre formati disponibili sono andati esauriti in pre-order e l’artista si è confermato il primo italiano alla terza posizione nella Global Chart di debutto di Spotify. Da “Te lo prometto” a “Cracovia pt. 3”, singoli certificati PLATINO per le vendite, e “Il tuo nome” certificato ORO, IL TRE nelle sue canzoni ha sempre affrontato temi quali l’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni. I biglietti per le date del tour IO NON SONO COME TE saranno disponibili su vivoconcerti.com venerdì 25 giugno alle ore 14.00 e presso tutte le rivendite autorizzate mercoledì 30 giugno 2021 ore 14:00 “Io non sono come te” – Calendario Date: Sabato 17 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste (+ Emis Killa e Jake La Furia + Random) Mercoledì 11 agosto 2021|Sant’Egidio (TE) @Onirico Festival (+ Giaime opening) Sabato 28 agosto 2021 | Fossano (CN) @Wake Up Festival – Piazza degli Acaja Lunedì 13 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini (+ Emis Killa e Jake La Furia + Random)

