IL VOLO torna live in tutta Italia e nel mondo!

IL VOLO torna live questa estate in tutta Italia con il tour “Il Volo live in concert”, a partire dal 3 e 4 giugno all’Arena di Verona!

Un tour che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

“Il Volo live in concert” a luglio ad Agrigento

Alle date già annunciate si aggiungono il 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR), in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL, e il 28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento. I biglietti sono disponibili da oggi, martedì 19 aprile, in presale riservata al fans club per 24 ore e da domani, mercoledì 20 aprile, dalle ore 12.00, su Ticketone e nei circuiti abituali di prevendita.

Oltre alle date italiane, quest’anno Il Volo torna finalmente in tour nel mondo!

“Il Volo sings Morricone and more”, in cui Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati dall’orchestra sinfonica, partirà dalle principali città europee per poi approdare negli Stati Uniti. Qui ale date aggiornate: https://www.ilvolomusic.com/ tour/.

IL volo di seguito le date del tour italiano:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL – NUOVA DATA

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento – NUOVA DATA

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it