E per i prossimi 15 giorni

Da oggi iniziano i divieti della serie tv netflix “Incastrati”, con il duo comico palermitano Ficarra e Picone.

Iniziano, il 26 aprile a Palermo, le riprese di “Incastrati”, la serie tv di Ficarra e Picone per Netflix. E per i prossimi 15 giorni in tante vie del capoluogo siciliano scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere di girare le scene della nuova avventura del duo comico palermitano.

“Incastrati” la serie tv di Ficarra e Picone per Netflix

Dalle ore 18 del 25 aprile e fino alle ore 20 del 7 maggio, il divieto di sosta con rimozione forzata scatta: da via Marchese di Villabianca a piazza Don Bosco; da via De Amicis a un tratto di via Mario Rutelli; in via La Marmora e via D’Azeglio; in via Sammartino (tratto compreso tra le vie Catania e Costantino Nigra) e via La Farina; in via Marchese di Villafranca (tra le vie Carducci e XII Gennaio); le piazze Luigi Scalia e Goffredo Mameli; in via Paternostro (fra le vie Villafranca e Garzilli).