A settembre in tour al Piccolo Parco Urbano - Bagheria e Villa Bellini - Catania

Un ritorno in grande quello di Carl Brave che oggi, 22 aprile, pubblica l’inedito “Insulti” (Columbia Records/Sony Music), disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://bit.ly/3v37hF0). Un altro tassello del variegato mondo sonoro dell’artista che arriva proprio lo stesso giorno del già annunciato duetto con Max Gazzè, “Cristo di Rio”.

“Insulti” è una canzone notturna, dalle atmosfere intime e introspettive. Prodotta e scritta da Carl Brave, il brano è un viaggio tra il vissuto più “marcio” che si muove tra i chiaroscuri di istantanee di attimi quotidiani tra rabbia e voglia di riscatto. Un testo riflessivo che corre su una produzione pulsante sempre in bilico tra beat elettronici e strumenti acustici, marchio di fabbrica di

Carl Brave che ritrae la vita con forza e autenticità

“Aspè. Time out. Ho bisogno di tempo, tempo non ho per cambiare strategia (…) Stendiamo un velo pietoso, che ci possa coprire non va di finire / a chi ce l’ha il tuo nome / (…) ed è un clichè, ma non è come sembra, non è come sembra a te“.

Entrato stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo, Carl Brave ha conquistato 39 Dischi di Platino, inanellato tour sold out e primi posti in radio. Ora è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Scelto da Netflix per comporre il brano portante del suo ultimo film “La svolta”, è anche autore della musica inserita nella mostra “CRAZY – la follia nell’arte contemporanea”, in esposizione al Chiostro del Bramante di Roma.

A marzo è atteso con la sua nuova tournée nei più grandi Festival d’Italia, tra cui Rock in Roma – Roma (15 luglio), Carroponte – Sesto San Giovanni (MI) (21 luglio), Parco Gondar – Gallipoli (LE) (11 agosto), Villa Bellini – Catania (9 settembre).