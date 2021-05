Dopo anni e dischi prodotti in studio, meticolosamente strutturati e curati, avevo voglia di condividere qualcosa di più semplice e immediato. Qualcosa che suonasse confidenziale e fragile ma allo stesso tempo vivo e sincero. Da qui l’idea di andare in studio e registrare le nostre prove, le nostre chiacchierate e i preparativi per finalizzare nuovi arrangiamenti e nuove idee. È presente una parte, rivisitata, del mio repertorio, qualche brano originale e una versione della celebrazione “Nel blu dipinto di blu” sufficientemente rimodellata sulla mia sensibilità musicale ed artistica che spero, ovviamente, possa piacere e incuriosire.

La spontaneità e la schiettezza di questa sessione in studio mi è sembrata il giusto antidoto a tempi così complessi e controversi che stiamo tutti quanti noi vivendo.