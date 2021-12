Arriva in inverno la primavera dì Jovanotti che oggi, 17 dicembre, presenta una nuova puntata del Disco del Sole.

Jovanotti il nuovo singolo è “La Primavera”

Il Disco del Sole è un oggetto volante non identificato, è uno streaming, una filosofia ma soprattutto è il flusso dì brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo dì distanza da La nuova Era.

La nuova musica esce quando è pronta, senza uno schema, senza un piano deciso. Il flusso continua a scorrere.

Oggi sono pronti cinque nuovi pezzi ed escono dappertutto a tracciare la via di un movimento costante che si comporrà mese dopo mese, settimana dopo settimana, per un anno intero.

Cinque brani inediti prodotti con Rick Rubin che salutano l’arrivo dell’inverno con questi primi raggi di sole. Con la più bella palette di colori stagionali, fiorisce in 3’24’’ la focus track, la Primavera è un vivido campionario di emozioni.

“LA PRIMAVERA esce quando inizia l’inverno, come un’affermazione, una dichiarazione di intenti“ – ha dichiarato Lorenzo.

Il video de La Primavera è un corto cinematografico psichedelico, un video onirico, unico per la storia di Lorenzo. Nel video diretto da Tommaso Ottomano esplodono i colori ed è delineato anche un forte racconto interiore. La primavera è una stagione, ma anche un sentimento, è un rifiorire della natura e anche della natura che è dentro di noi. Ed è così bella, spensierata, allegra e gioiosa forse anche perché prima…. c’è l’inverno.