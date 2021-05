Il remix è in download gratuito su Bandcamp

Jovanotti ha remixato e cantato l’ultimo singolo di Vasco Brondi

Oggi Lorenzo ha condiviso una nuova collaborazione: un remix dell’ultimo singolo “Ci abbracciamo”, tratto dal primo disco di Brondi a suo nome, “Paesaggio dopo la battaglia”. Il remix è in download gratuito su Bandcamp: Jovanotti, oltre che aggiungere beat e ritmo, presta la sua voce ai cori. Il brano è stato “Prodotto by leo fresco nel “tenda studio” di vattalapesca in provincia di chissadove”,

@lorenzojova ha fatto un remix ambientato tra le dune del Sahara e le colline della Toscana di Ci abbracciamo!! Grazie! Lo trovate nelle storie e sul @bandcamp di hippogriffadventurerecords!! #paesaggiodopolabattaglia #amateefatequellochevolete e grazie alla produzione di @freschezza

Jovanotti e Vasco brondi

sono tantissime le collaborazione tra Jovanotti e Vasco Brondi, dalle aperture dei concerti di “Ora in tour”, agli arrangiamenti di alcun brani, come è successo con “L’estate addosso”, tra le canzoni più conosciute di Jovanotti, e ancora le ospitate di Vasco Brondi sui palchi del “Jova Beach Party”.