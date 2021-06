DAL 3 GIUGNO IN ROTAZIONE RADIOFONICA

Da giovedì 3 giugno, è in rotazione radiofonica il brano “La Bella Addormentata” di Edoardo Bennato, singolo estratto dal nuovo progetto discografico “Non c’è”.

Edoardo Bennato rivive la sua favola Rock

“È una canzone a cui tengo molto, è benaugurante. Bagnoli vista come la protagonista di una favola, come la favola de ‘La bella addormentata’ che aspetta il bacio del principe per svegliarsi: Addormentata di fronte al mare e solo un bacio la può svegliare”, cosi Bennato sulla sua favola rock dedicata a Bagnoli, quartiere di Napoli dove è nato, cresciuto e ancora vive.

La traccia più “radiofonica” del disco, grazie al suo riff, “La Bella Addormentata” è l’omaggio ad un luogo che aspetta da anni un “risveglio” economico che stenta ad arrivare; destino comune ai Campi Flegrei, alla stessa città di Napoli e a tutto il Sud Italia.

“La bella addormentata” è anche un videoclip per la regia e montaggio di Massimo Tassi, che è disponibile da oggi sul canale YouTube dell’artista. Girate lungo il pontile di Bagnoli, le immagini del video presentano un paesaggio suburbano caratterizzato dalla “stazione dell’acciaio, stazione abbandonata” – come canta Edoardo – quindi l’ex Ilva e poi ex Italsider, terra abbandonata ma anche terra di nessuno che è in attesa di recupero e di riqualificazione.

“La Bella Addormentata” di Edoardo Bennato

Il brano è il terzo singolo estratto dal nuovo disco di Edoardo Bennato “Non c’è”, un album in cui confluiscono le due anime rock dell’artista napoletano, la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale.