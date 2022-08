Ovviamente la scaletta potrà variare da concerto a concerto

Dopo il successo sanremese con “Ciao Ciao”, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna sul palcoscenico. “La Rappresentante di Lista” si prepara così a riabbracciare il proprio pubblico e annuncia le prime date della stagione di MyM – CIAO CIAO EDITION .

MyM – CIAO CIAO EDITION rappresenta un nuovo sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL. Sarà un live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista.

Con quasi 18 milioni di streaming audio e video, “CIAO CIAO” è entrata al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, stabilendosi anche nella top 200 Global della piattaforma. Ha inoltre debuttato al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk.

La Rappresentante di Lista si esibirà questa sera a Zafferana Etnea, durante il festival “Etna in Scena 2022”

La Rappresentante di Lista ecco la possibile Scaletta