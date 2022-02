Dal settimo posto della classifica finale del 72esimo Festival di Sanremo alla vetta delle classifiche, con quel sound azzeccatissimo, il passo è breve.

Il gruppo tosco-palerminato inorgoglisce le rispettive origini e diventa virale….giova l’aiutino social, grazie ad uno dei trend più ballati su tik tok….ed è subito disco d’oro.

Il viaggio di My Mamma è iniziato meno di un anno fa e ci ha portati in luoghi che non avremmo mai immaginato, da un piccolo studio a Palermo fino alla fine del mondo. Abbiamo scritto Ciao Ciao col sorriso sugli occhi e ci sorprende ogni giorno di più. È indescrivibile per noi due vedere quello che sta accadendo in questi giorni.”