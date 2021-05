ripresentano al proprio pubblico i classici del loro repertorio in veste acustica.

Al via dal 27 giugno 2021 l’atteso ritorno dal vivo dei Negrita

I Negrita parlano del Tour

“Finalmente ci siamo ragazzi: bentornati a noi, ma soprattutto a Voi! Chi credeva che un concerto senza pubblico fosse realizzabile ha compreso che i fan hanno lo stesso peso specifico delle band: chi saremmo senza di voi? A un certo punto avevamo smesso di crederci, pensando a un futuro simile alla copertina di Radio Zombie. Invece, abbiamo accumulato così tanta energia da spazzarvi via al primo accordo! Proprio per questo, non volevamo solo ripartire da dove avevamo lasciato, ma abbiamo messo in piedi un tour vero e proprio: quello della rinascita! Che la fiesta possa ricominciare!”

Dopo il lungo stop forzato, nella cornice di alcune delle location più suggestive della nostra penisola e della Svizzera, la band ripartirà quindi da dove tutto si era fermato: tra intimismo e voglia di lasciarsi il passato alle spalle.

MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, è media partner ufficiale del nuovo tour dei Negrita.

La Teatrale Summer Tour 2021: l’atteso ritono Live dei Negrita



Le date:

17 luglio 2021 Brescia, Brescia Summer Music 2021, Arena Campo Marte

20 luglio 2021 Collegno (TO), Flowers Festival

22 luglio 2021 Milano, Castello Sforzesco – Estate Sforzesca

23 luglio 2021 Villafranca di Verona (VR), Villafranca Festival 2021, Castello Scaligero

24 luglio 2021 Pordenone (PN), Pordenone Blues Festival – 30ª Edizione_Piazza XX Settembre

28 luglio 2021 Roma, Teatro Romano di Ostia Antica

29 luglio 2021 Padova, Parco della Musica

6 agosto 2021 Bellaria-Igea Marina (RN), Becky Bay Beach Village

11 agosto 2021 Forte dei Marmi(LU), Villa Bertelli Live

Concerti Negrita: i biglietti

I biglietti per queste due date sono in vendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Nei loro concerti la band riproporrà in veste acusti alcuni dei propri classici dopo il lungo periodo di stop. Ripartiranno da dove si erano fermati, con grande voglia e rispetto per quanto accaduto.