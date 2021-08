Venerdì 6 agosto uscirà su tutte le piattaforme digitali e nelle Radio

“L’estate sta finendo” il nuovo singolo che vede protagonista giovane produttore palermitano Gavrill.

Il brano ha un featuring d’eccezione: Sergio Friscia.

“L’estate sta finendo” il nuovo singolo di Gavrill

Una canzone dalle sonorità pop anni Ottanta che racconta una favola, il sogno di due ragazzi che incrociano i loro sguardi per la prima volta tra le spiagge calde e affollate, creando un legame speciale. L’estate sta finendo (Gavrill – Friscia), in uscita il 6 agosto nelle radio e su tutte le piattaforme digitali, segna il ritorno alla canzone dell’attore protagonista di tanti successi televisivi e cinematografici, a sei anni di distanza dalla pubblicazione dell’album L’altro me.

Sergio Friscia Afferma