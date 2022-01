La cantante, da due anni a fianco del fidanzato Pietro Palumbo, a febbraio darà alla luce una bambina

Levante, «Non vedo l’ora di essere una madre»

“Come ci si prepara a una nuova vita?” chiede Levante ai suoi fan, condividendo sui social uno scatto in cui fa capolino il suo pancione. La cantante infatti diventerà presto mamma per la prima volta e ha decido di scrivere un lungo post sui social in cui condivide la gioia ma anche le tantissime aspettative con i suoi follower.

Una bellissima lettera a cuore aperto, in cui si mostra sicura di sé ma anche impaziente di cominciare una nuova vita. La donna, come spiegato anche nel contenuto social, è infatti pronta per il lieto evento, previsto per le prossime settimane. Vediamo cos’ha scritto ai suoi fan sui social.

Levante intervistata dal “Corriere della Sera”: