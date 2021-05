Il tema portante del testo è la voglia e il desiderio costante di libertà.

Il ritorno di Liberato: ecco “E te veng’ a piglià”



“Liberato canta ancora“. Con un post sui suoi profili social il misterioso artista napoletano Liberato fa felici i suoi fan presentando il nuovo brano “E te veng’ a piglià“.

Pioggia di visualizzazioni in poche ore per il videoclip su Youtube.

Chi è “Liberato” il cantante misterioso

Come dicevamo non si sa praticamente nulla sull’identità dell’artista. Tuttavia sono molte le ipotesi che sono nate in questi anni. Liberato per i fan potrebbe essere un collettivo di cantanti o addirittura Calcutta. Per altri invece il cantautore campano potrebbe chiamarsi Francesco Lettieri, ovvero il regista di tutti i suoi video musicali. Le ipotesi suggestive sul suo conto sono parecchie: alcuni pensano che si possa trattare di un ragazzo minorenne del carcere di Nisida. In ogni caso, fino a quando l’artista non deciderà di mostrarsi finalmente in pubblico e rivelare la propria identità, nessuno crede che possano uscire scoop interessanti sul suo conto.

Poche ore fa è uscito l’ultimo singolo di Liberato. Anche questa volta il titolo rispecchia appieno quella che è la sua passione: la musica in dialetto. Il nuovo brano infatti è intitolato E te veng’ a piglià. Il tema portante del testo è la voglia e il desiderio costante di libertà.