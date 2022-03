Il quinto e sesto episodio della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori

Le prime 4 puntate di Lol 2, uscite il 24 febbraio, hanno riscosso grande successo.

Ma chi sarà il vincitore del format comico condotto da Fedez e Frank Matano? Ecco quando e dove vedere le altre puntate di Lol 2 in streaming su Prime Video.

Lol 2: quando esce la seconda parte

La data da cerchiare sul calendario è quella di giovedì 3 marzo, quando Amazon Prime Video metterà sulla propria piattaforma le restanti due puntate dello show, che porteranno alla conclusione di questa seconda stagione. Ricordiamo che le puntate di Lol sono visibili tramite l’applicazione di Amazon Prime Video.

La quarta e ultima puntata della prima parte di Lol si è conclusa con un’eliminazione annunciata, per cui come prima cosa nelle nuove puntate scopriremo chi sarà il concorrente eliminato. Dopo di ché i comici rimasti continueranno a sfidarsi nelle restanti ore di gioco, cercando di resistere fino alla fine e di non far ridere gli avversari. Fino, ALLERTA SPOILER, sono stati ammoniti tutti i partecipanti tranne Maccio Capatonda, che quindi è al riparo dall’eliminazione con cui si aprirà la quinta puntata, mentre è stata eliminata solo Alice Mangione, che presto però verrà raggiunta da un altro concorrente. Manca pochissimo e finalmente potremo vedere anche la seconda parte di Lol 2.