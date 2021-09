FUORI ORA SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E DAL 17 SETTEMBRE IN RADIO

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso “Magari No” (Island Records), fuori ora su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 17 settembre. Il brano è il primo singolo del nuovo album “Space Cowboy”, prevista per l’inizio del 2022, al quale seguirà il TOUR nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato per la primavera 2022.

Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, mette in musica, grazie alla scrittura e ai tratti delicati della sua penna, sentimenti nostalgici e densi. “Magari No” è la canzone perfetta da ascoltare “col volume a cannone”, una dedica romantica e malinconica che difficilmente si dimentica e che fa ricordare che “tanto domani il sole arriverà”.

“Magari No” arriva dopo “Ricordami” (disco di platino), “Ma Lo Vuoi Capire”, “I nostri anni” (disco d’oro), e “Non avere paura”, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

“Magari No” il nuovo singolo di Tommaso Paradiso TOUR 2022

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @Palaflorio

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Ulteriori informazioni su vivoconcerti.com