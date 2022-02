canta alla cerimonia di chiusura a Pechino “Bellissimo”

Malika Ayane sarà domani protagonista nel “Nido d’Uccello” di Pechino

La cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali segnerà anche il passaggio di consegne a Milano-Cortina e alla prossima edizione dell’Olimpiade sarà dedicato un segmento di dieci minuti. Segmento all’interno della quale troverà spazio la 38enne cantautrice milanese, in corsa con la sua “Un pò più in là” per l’inno ufficiale dei Giochi del 2026. Venerdì ha già avuto un assaggio nelle prove della cerimonia.

Malika Ayane ai microfoni di Italpress