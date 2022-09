Guarda la loro performance al Global Citizen di New York

Sabato 24 settembre i Måneskin si sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. Altri artisti hanno partecipato all’evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía e la campagna del festival si è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà estrema.

I Måneskin hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo The Loneliest, in arrivo venerdì prossimo, 7 ottobre. Il brano segue l’altro singolo Supermodel, uscito a maggio, e la recente cover di Elvis Presley If I Can Dream dal nuovo biopic sul re del rock’n’roll. E anticipa l’album che la band romana sta registrando a Los Angeles, in California.

Guarda la performance dei Måneskin di ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’.

La scorsa settimana i Måneskin hanno annunciato il nuovo attesissimo singolo “The Loneliest”, in uscita il 7 ottobre, ed è stata resa pubblica la copertina del brano. È possibile pre-salvare “The Loneliest” a questo link.

Il singolo di successo della rock band “SUPERMODEL” ha recentemente superato gli oltre 150 milioni di stream globali, raggiungendo la #1 posizione nelle classifiche di Billboard e rimanendo salda per diverse settimane alla #1 nella US Alternative Radio – i Måneskin sono gli unici a conquistare questo traguardo con due canzoni quest’anno. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan si sono anche aggiudicati il Billboard Music Award 2022 nella categoria “Top Rock Song” e l’iHeartRadio Music Award come “Best New Alternative Artist”.

I Måneskin hanno concluso un’estate fenomenale in giro per il mondo. Il 2022 continua ininterrottamente a vederli protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival di tutto il mondo come lo storico Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, o il Lollapalooza di Chicago, davanti a oltre 65.000 fan, dove la band ha letteralmente scosso la folla, e ancora il Rock in Rio, il Pinkpop, il Rock am Ring, Summer Sonic e molti altri.