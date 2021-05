NELLE PRIME POSIZIONI DELLE CLASSIFICHE DI 29 PAESI NEL MONDO

“Zitti e Buoni” dei Måneskin segna uno straordinario record storico su Spotify

“Zitti e Buoni” (brano certificato doppio platino) dei Måneskin, estratto dall’album “Teatro d’Ira – Vol I” (certificato oggi platino), vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021,

segna un record straordinario su Spotify: è il primo brano italiano con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore. Per la prima volta in assoluto un brano italiano entra nella top 10 Globale al #9 posto (più alta nuova entrata).

“Zitti e Buoni“ è record anche negli altri paesi, classificandosi fra le prime posizioni delle Spotify Top 50 dei seguenti paesi (di cui 13 alla prima posizione):

Måneskin: Record Storico su Spotify

(ITALIA #2)

AUSTRIA #2

BELGIO #1

BULGARIA #1

REPUBBLICA CECA #9

DANIMARCA #6

ESTONIA #1

FINLANDIA #1

GERMANIA #2

GRECIA #1

IRLANDA #16

ISLANDA #1

ISRAELE #5

LETTONIA #1

LITUANIA #1

NORVEGIA #1

PAESI BASSI #1

POLONIA #4

PORTOGALLO#3

REGNO UNITO #12

ROMANIA #1

RUSSIA #2

SLOVACCHIA #34

SPAGNA #9

SVEZIA #1

SVIZZERA #2

TURCHIA #21

UCRAINA #1

UNGHERIA #21