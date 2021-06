Queste sono le parole che il cantautore siciliano ha usato per presentare i suoi prossimi concerti:

“Se mai ce ne fosse bisogno, durante questa lunga lontananza dal palco, ho capito che cantare davanti al pubblico per me è ossigeno, è un balsamo necessario a curare le ferite che inevitabilmente la vita può procurarti. Quindi sono già qui a scaldare i motori o, per meglio dire, la voce e la chitarra, e non vedo l’ora di procuravi un po’ di gioia che è sempre poca, in confronto a quella che voi donate a me”.