Da venerdì esce “Laurea ad Honorem” feat. Calcutta, singolo estratto dall’ultimo album da record di Marracash

L’album “Noi, Loro, Gli Altri” (Island/Universal Music), è certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), ancora nelle posizioni più alte di tutte le classifiche e con all’attivo oltre 262 milioni di stream totali.

Nato dopo una serie di messaggi scambiati con Calcutta, in seguito all’incontro a Bologna, con il brano Marracash conferisce una laurea ad honorem a chi, nonostante abbia subito diversi traumi, ne è uscito con forza mantenendo il cuore.

Intanto, “Noi, Loro, Gli Altri”, disco prodotto da Marz, continua a ottenere importanti riconoscimenti, confermando Marracash non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.

dell’album e le certificazioni conquistate (dati diffusi da Fimi/GfK Italia): “LORO” (disco d’oro), “PAGLIACCIO” (disco d’oro), “∞ LOVE” feat. Guè (disco di platino), “IO” (disco d’oro), “CRAZY LOVE” (disco di platino) “COSPLAYER” (disco d’oro), “DUBBI” (disco d’oro), “LAUREA AD HONOREM” feat. Calcutta (disco d’oro), “NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT”, “GLI ALTRI (Giorni Stupidi)”, “NEMESI” feat. Blanco (disco di platino), “DUMBO GETS MAD SKIT”, “CLIFFHANGER”.

Alle grandi soddisfazioni che arrivano dal suo ultimo album si uniscono quelle di “PERSONE TOUR”, organizzato da Friends & Partners, che continua a registrare un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano. Sono 13 le date annunciate la scorsa settimana nelle maggiori rassegne estive e 17 gli appuntamenti autunnali nei palasport italiani, di cui 11 sold out, che comprendono un attesissimo live all’Arena di Verona, ben 6 concerti nella sua Milano e 3 nella Capitale

Inoltre, è fuori ovunque – il video di “∞ LOVE” feat. Guè, un grande omaggio alla scena rap milanese, ai colleghi che ne fanno parte, agli amici di sempre.

Marracash il video di “∞ LOVE” feat. Guè