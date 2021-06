anticipa il secondo album di inediti di prossima uscita.

Da venerdì 11 giugno sarà disponibile in digitale (e dal 18 in radio) “1+1” (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy – presave: http://bit.ly/unopiùuno_Presave), il nuovo singolo del cantautore che anticipa il secondo album di inediti di prossima uscita.

ATTIVO IL PRESAVE

http://bit.ly/unopiùuno_Presave

Matteo Faustini

“La solitudine non è un vuoto da riempire ma uno spazio da ascoltare”



MATTEO FAUSTINI si fa in due per il suo nuovo progetto discografico, ma rimane sempre unico e autentico!

“1+1” è uno dei brani più uptempo del repertorio del cantautore, che in questo testo gioca con le parole e i numeri per mandare un messaggio importante: per essere pronti ad amare qualcuno bisogna prima amare se stessi.

Il brano è prodotto da Enrico “KIKKO” Palmosi e Sabatino Salvati e scritto dallo stesso Matteo in collaborazione con Marco Rettani.