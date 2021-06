“Mi Muovo: la storia” il documentario sul nuovo album di Giordana Angi

Rino Palmeri di

01/06/2021

Giordana Angi annuncia oggi l’uscita di un esclusivo documentario in streaming su YouTube a partire da domenica 6 giugno. Il documentario, intitolato “Mi Muovo: la storia” e della durata di circa 45 minuti, è uno sguardo intimo e più autentico possibile sulla creazione e il dietro-le-quinte di “Mi Muovo”, l’ultimo album di questa straordinaria cantautrice. “Scrivere un disco richiede tante cose: energia, passione, testa e soprattutto tempo. Quando lo scorso anno il mondo si è dovuto fermare, io ho avuto la possibilità di fare tutto questo con una calma che non avevo mai avuto a disposizione: così è nato il mio nuovo album “Mi Muovo” –dichiara la cantautrice. “Mi Muovo” (La Storia) racconta la preparazione di questo disco e la mia vita attraverso riprese mai pubblicate fino ad ora; in 45 minuti ho provato a descrivere la mia vita artistica, quanto ho dovuto combattere per arrivare fino a qui e cosa ho guadagnato.” Il documentario, dal ritmo incalzante, potrà essere visto al seguente link: https://youtu.be/y4EXEk9BRww Da ora i fan potranno visionare in anteprima il trailer del documentario, interagire gli uni con gli altri e registrarsi per la première del film che avverrà domenica 6 giugno alle ore 21.00 sempre su YouTube. Sarà una vera e propria esperienza di condivisione, come al cinema, ma restando comodamente a casa. Il contenuto video resterà disponibile e sarà fruibile on demand, come tutti i video disponibili su YouTube, al termine della proiezione in anteprima. “Mi Muovo: la storia” il documentario sul nuovo album di Giordana Angi Il 14 maggio è uscito il terzo disco della cantante, “Mi Muovo”, disponibile su tutte le piattaforme streaming: https://giordana.lnk.to/MiMuovo “Mi Muovo” è anticipato dal primo singolo “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè, già uno dei brani più programmati dalle radio italiane. Nell’album, composto da dieci brani, troviamo anche collaborazioni con Alfa e Briga. Giordana in pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino e due dischi d’Oro. Giordana è anche un’autrice di grande successo che ha collaborato con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, con il quale ha composto quattro canzoni del suo ultimo album: Buona (cattiva) sorte, Accetto Miracoli, Casa Natale e Seconda Pelle. Ha inoltre scritto Senza Appartenere, brano sanremese di Nina Zilli e Accanto a te di Alberto Urso. E’ anche l’autrice di 0 passi, il singolo di Deddy, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici e già certificato Oro. Ad accompagnare “Mi Muovo”, anche l’annuncio di due date live previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 Giordana si esibirà, infatti, al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma. TRACKLIST DELL’ALBUM “MI MUOVO”, in uscita venerdì 14 maggio. 1 TUTTAPPOSTO (FEAT. LOREDANA BERTÈ) 2 FARFALLE COLORATE 3 SEMPLICE (FEAT. ALFA) 4 PAOLO E FRANCESCA 5 MI MUOVO 6 CHIAMA IL MIO NOME (FEAT. BRIGA) 7 NON È ESTATE 8 SICCOME SEI 9 AMAMI ADESSO 10 IN BOCCA AL LUPO

"Mi Muovo: la storia" il documentario sul nuovo album di Giordana Angi

