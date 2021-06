Noemi entra nel mondo Disney con “Un nuovo inizio”

Rino Palmeri di

01/06/2021

“Un nuovo inizio” è interpretato da Noemi ed è ispirato alle Principesse Disney Noemi entra nel mondo Disney con UN NUOVO INIZIO, il singolo inedito per la campagna Noi Principesse Sempre che presenta le Principesse e Regine Disney come ambasciatrici di coraggio e gentilezza, valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre. A livello internazionale il nuovo singolo “Starting Now” (“Un Nuovo Inizio”) è interpretato dalla cantante Brandy, vincitrice del Grammy®, che aveva interpretato l’amata Principessa nel film televisivo del 1997 Cenerentola. Il singolo “Starting Now”, prodotto dal candidato al Grammy® Award Oak Felder e scritto da Jason Mater, Jordan Powers e Darren Criss, è anch’esso disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Un nuovo inizio” è ispirato alle Principesse Disney e invita grandi e bambini a lottare con coraggio e gentilezza per vincere le paure e realizzare i propri sogni. Una spinta a seguire il cuore e a far emergere l’eroe nascosto in ognuno di noi. L’uscita del singolo Un Nuovo Inizio è accompagnata anche da un video musicale con protagonista Noemi, insieme alle Principesse Disney tra cui spiccano tra le altre Belle, Vaiana, Tiana e arricchito dalle immagini di alcune ragazze e ragazzi alle prese con piccole sfide quotidiane da affrontare con coraggio e gentilezza. Noemi commenta “Un Nuovo Inizio ha un testo carico di energia positiva e penso davvero che possa trasmettere ai giovanissimi la consapevolezza che nella vita tutto è possibile, e si può sempre cercare un nuovo inizio, mettendosi in gioco con coraggio” Il testo in italiano del brano Un Nuovo Inizio è stato adattato dalla versione internazionale Starting Now dalla giovane e talentuosa cantautrice Ginevra e da Arashi, parte del team di autori che ha affiancato Noemi nella realizzazione del suo ultimo album. Oltre a questo bellissimo nuovo brano i fan possono sempre ascoltare le proprie canzoni delle Principesse Disney preferite grazie a una playlist creata da Walt Disney Records, disponibile qui. L’arrivo del singolo Un Nuovo Inizio (Starting Now) segue il lancio di Storie di Coraggio e Gentilezza: un’inedita raccolta digitale di 14 nuovi racconti con protagoniste tutte le 14 Principesse e Regine Disney, pensata per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo. La raccolta digitale, arricchita da illustrazioni uniche create da vari artisti di tutto il mondo, ha segnato l’inizio della campagna globale Noi Principesse Sempre volta a posizionare le Principesse e Regine Disney come Ambasciatrici di coraggio e gentilezza, valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre. Tutti i racconti e le bellissime illustrazioni che li arricchiscono possono essere scaricati, gratuitamente, dal sito di Sorrisi.com partner dell’iniziativa: https://www.sorrisi.com/cinema/disney-noi-principesse-sempre. “Un nuovo inizio” interpretato da Noemi

