Notre Dame de Paris torna in Sicilia dall’11 al 20 novembre al PalaCatania di Catania con 12 repliche.



Tutte le info per i biglietti già acquistati prima dei rinvii per la pandemia.

La celebrazione dei vent’anni di storia di Notre Dame de Paris in Italia, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, continua il suo viaggio arrivando in Sicilia. Lo spettacolo tra i più imponenti mai realizzati approderà a Catania (PalaCatania) l’11 novembre e prolungherà la sua permanenza in città fino al 20 novembre.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita il 3 marzo da Milano e si concluderà sempre a Milano a gennaio 2023.

In occasione del tour di celebrazione del Ventennale, Lola Ponce ritorna in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. A vent’anni dall’esordio dell’opera sui palchi d’Italia il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma Notre Dame de Paris ha in scena l’intero cast originale del debutto. Inoltre, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

I biglietti per tutte le date del PalaCatania, promosse da Giuseppe Rapisarda Management, sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

I possessori dei biglietti acquistati precedentemente ai rinvii dovranno osservare il seguente calendario: