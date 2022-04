Al concerto del 3 settembre a Villa Bellini di Catania si aggiunge una nuova data il 4 settembre al Teatro di Verdura di Palermo.

È un ritorno atteso quello di Mannarino che finalmente riporta la sua musica on stage con un live tour che si conferma tra i migliori in circolazione. 9 straordinari musicisti, un palco iconico e ipnotico in cui campeggia una statua dalle sembianze femminili, Dea e ispiratrice di questo tour come dell’ultimo disco “V”.

Il tour, che ha esordito con un sold out a Milano, prosegue con 2 date sempre al Fabrique, il 3 e 4 maggio, per poi toccare tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona il 28 settembre. Al concerto già annunciato del 3 settembre a Villa Bellini di Catania si aggiunge l’appuntamento del 4 settembre al Teatro di Verdura di Palermo.

Per la data di Catania i biglietti sono già in vendita online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

Per la data di Palermo biglietti già disponibili online su Ticketone e dalle ore 14 di mercoledì 4 maggio nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

“Non sapevo quello che avrei provato sul palco e invece è più bello di prima. Ho visto tanti spettacoli, penso ai due anni trascorsi in studio, al tempo passato a pensare a questo spettacolo, poi vengo sul palco e vedo le vostre facce e mi sento ripagato di tutto”.

Domenica 24 aprile 2022 | L’Aquila @Bliss DATA ZERO

Mercoledì 27 aprile 2022 | Milano @Fabrique SOLD OUT

Martedì 03 maggio 2022 | Milano @Fabrique

Mercoledì 04 maggio 2022 | Milano @Fabrique

Lunedì 09 maggio 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Martedì 10 maggio 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia

Giovedì 12 maggio 2022 | Firenze @Tuscany Hall

Martedì 17 maggio 2022 | Napoli @Casa della Musica

Mercoledì 18 maggio 2022 | Napoli @Casa della Musica

Domenica 22 maggio 2022 | Roma @Atlantico

Martedì 24 maggio 2022 | Roma @Atlantico

Mercoledì 25 maggio 2022 | Roma @Atlantico

Lunedì 30 maggio 2022| Firenze @Tuscany Hall

Martedì 31 maggio 2022 | Firenze @Tuscany Hall

Domenica 03 luglio 2022 | Eolie Music Fest (special set) NUOVA DATA

Sabato 09 luglio 2022 | Valle d’Aosta @Musicastelle (special set) NUOVA DATA

Domenica 24 luglio 2022 | Perugia @Suoni Controvento (special set) NUOVA DATA

Sabato 06 agosto 2022 | Follonica (GR) @Follonica Summer Night NUOVA DATA

Domenica 07 agosto 2022 | Castiglioncello (LI)@Castiglioncello Festival NUOVA DATA

Giovedì 11 agosto 2022 | Locorotondo (BA) @Locus Festival

Martedì 16 agosto 2022| Roccella Jonica (RC)@Roccella Summer Festival NUOVA DATA

Giovedì 25 agosto 2022 | Giulianova (TE) @Terrasound Festival NUOVA DATA

Sabato 03 settembre 2022 | Catania @Villa Bellini

Domenica 04 settembre 2022 | Palermo @Teatro di Verdura NUOVA DATA

Mercoledì 28 settembre 2022 | Verona @Arena di Verona