A darne notizia è lo stesso artista che, con un post sui social, ha spiegato di esser risultato positivo al Covid durante un controllo.

“Purtroppo…sono risultato positivo al tampone. L’ho scampata per due anni, facendo uno slalom infinito tra produzioni tv, concerti, studio di registrazione…sempre vivendo tutti gli impegni con il massimo dell’attenzione e della prevenzione. Ma questa volta, inaspettatamente, un tampone di controllo è risultato positivo.

Ho pochissimi sintomi, e mai come ora è chiara l’importanza dei vaccini: mi raccomando, vaccinatevi tutti e adottiamo ancora tutte le norme di prevenzione,

possiamo essere più forti del virus. Siamo costretti a rimandare la prima data del tour teatrale di Pur di far commedia, che era in programma domani al Teatro dell’Unione di Viterbo: verrà recuperata il 30 marzo.

Vi mando un abbraccio virtuale… ci vediamo prestissimo in teatro!”