Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini, tornano con un singolo divertente

Pesci è il nuovo singolo dei MANITOBA disponibile da venerdì 17 dicembre su tutte le piattaforme digitali

I Manitoba tornano dopo un silenzio di circa un anno

Pesci, un brano divertente e fresco che rappresenta appieno il loro modo di fare musica. Il singolo porta con sé, oltre alla leggerezza, diversi spunti di riflessione: dalla realtà – a volte superficiale – che ci circonda, alla condizione umana, fino alla voglia e la necessità di restare uniti soprattutto nei momenti difficili. Pesci elogia inoltre la diversità, ricordando che nonostante le differenze “nuotiamo tutti nello stesso mare”.

“Siamo pesci che ballano a tempo sullo stesso beat come in un grande musical. Tutti insieme, un solo destino.Tanti pesci, un grande mare.”

Manitoba Biografia

MANITOBA è un progetto nato a Firenze alla fine del 2015. Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti si conoscono dall’infanzia, ben dodici estati a giocare spensierati sul bagnasciuga di Baratti, vicino Piombino. Poi a 14 anni i Nirvana cambiano la vita di Filippo, mentre sarà un concerto di Battiato a causare lo stesso effetto su Giorgia.

Gli anni dell’adolescenza vedono Filippo suonare con i Cento (precedentemente Blue Popsicle) con i quali condivide 7 anni di storia e tanti concerti. Proprio nel momento in cui la parabola della band volge al termine, Filippo ritrova Giorgia e, da quel momento, appare chiaro ad entrambi che il loro sodalizio umano ed artistico coincide con il desiderio di mettere la musica al centro delle proprie vite.

Gli ascolti onnivori dei due ragazzi li porteranno a comporre quel mix di elettronica, garage e dream-pop, che costituisce il codice sonoro della formazione assieme ad un innovativo approccio nella stesura delle linee melodiche vocali.

Una svolta importante avviene nella primavera del 2017 quando Sugar firma in esclusiva discografica ed editoriale i Manitoba. Per Sugar, i Manitoba pubblicano il singolo Brasilia (2017) e il loro primo album Divorami (2018).

Divorami riceve ottime critiche da parte della critica. Rolling Stone, ad esempio, lo definisce un “tripudio di voracità creativa”, e Rockit lo descrive come un album intriso di canzoni piene di energia ed eleganza.

I Manitoba portano live i loro brani su diversi palchi importanti aprendo i concerti di artisti del calibro di Marco Mengoni e dei Franz Ferdinand, esibendosi insieme a pesi massimi della scena come i Fask, Edda, i Ministri, gli Ex-Otago, Motta, e partecipando a molti festival estivi sia come headliner che come supporter.

Dopo aver calcato tanti palchi in tutta Italia, i Manitoba decidono, nel 2019, di mettersi al lavorare su nuove canzoni.

L’anno successivo i Manitoba, decidono di accettare la proposta di partecipare alla quattordicesima edizione del programma X-Factor, dove i ragazzi hanno presentato il loro singolo La Domenica (un milione e mezzo di ascolti su Spotify, prodotta da Manuel Agnelli) e hanno scritto Stare Bene (sempre prodotto da Manuel Agnelli) singolo uscito nel Dicembre 2020.

A dicembre 2021 il duo pronto a tornare con il nuovo singolo “Pesci”.