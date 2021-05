20 agosto: ENNA - 21 agosto: TAORMINA - 24 agosto: CEFALÙ

Gianna Nannini ha rinviato al 28 Maggio del 2022 il concerto-evento allo STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini, pronta a tornare in tour!

Per ritrovare il suo pubblico questa estate torna in tour in un’inedita versione pianoforte e voce “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza” al via a Luglio 2021 nei più bei teatri d’Italia all’aperto

In attesa del concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che è stato posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi eventi, GIANNA NANNINI torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.

Il tour estivo prenderà il via il 13 luglio 2021 nei più bei teatri d’Italia all’aperto e sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica.

“Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza” il tour arriva anche in Sicilia

Queste le prime date del tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”:

13 luglio: GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO IL VITTORIALE

14 luglio: CERVERE (CN) – ANFITEATRO DELL’ANIMA

16 luglio: MAROSTICA (VI) – PIAZZA CASTELLO

17 luglio: SIENA – VIVIFORTEZZA – FORTEZZA MEDICEA

19 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

20 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

23 luglio: FASANO (BR) – LUCE MUSIC FESTIVAL – PIAZZA CIAIA

2 agosto: CESENATICO (FC) – ARENA CAPPUCCINI

4 agosto: CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTELLO PASQUINI

5 agosto: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO

7 agosto: GAVORRANO (GR) – TEATRO DELLE ROCCE

9 agosto: FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

12 agosto: TRANI (BT) – PIAZZA DUOMO

13 agosto: OTRANTO (LE) – OTRANTO SUMMER FESTIVAL – FOSSATO DEL CASTELLO

17 agosto: MAIORI (SA) – ANFITEATRO PORTO TURISTICO

20 agosto: ENNA – CASTELLO DI LOMBARDIA

21 agosto: TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO

24 agosto: CEFALÙ (PA) – CASTELLO BORDONARO

4 settembre: PISA – PIAZZA DEI CAVALIERI

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

I biglietti acquistati per il concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, previsto il 29 maggio 2021 e posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, rimangono validi per la nuova data.

Annunciate anche le date di recupero dei concerti previsti in Svizzera:

5 maggio 2022, Theatre Du Leman di GINEVRA (CH) – recupero dell’8 ottobre 2021

6 maggio 2022, Hallenstadion di ZURIGO (CH) – recupero del 9 ottobre 2021

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.

Gianna Nannini in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza! Nel 2019 ha vinto il Premio Tenco.