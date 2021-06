Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale

Pistolero il nuovo singolo di Elettra Lamborghini fuori ovunque da venerdì 4 Giugno

È un fischio western, unito al coretto sospirante divenuto ormai cult, a sancire l’atteso ritorno sulle scene musicali di ELETTRA LAMBORGHINI: l’iconica artista da milioni di streaming, protagonista della musica italiana e non solo, amatissima dal suo pubblico, venerdì 4 giugno torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con un nuovo irresistibile singolo, PISTOLERO (Island Records).

A un anno di distanza da La Isla, brano che ha decretato Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini tra le regine indiscusse dell’estate 2020, Elettra è pronta a pubblicare una nuova canzone che ha già il sapore di una super summer hit.

Vulnerabile al fascino del bandolero, il cattivo ragazzo antieroe per eccellenza, con PISTOLERO Elettra sfodera un brano da heavy rotation, dalle sonorità trascinanti e dal ritornello killer Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale che entra in testa sin dal primo ascolto.

Pistolero il nuovo singolo di Elettra Lamborghini

Le liriche, catchy e scanzonate, sembrano pensate per riempire le caption Instagram dei primi scatti dell’estate Venti Ventuno: Te amo te quiero tequila / balliamo toda la noche o toda la vida è la formula perfetta per dar voce alle nostre infuocate avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno.

PISTOLERO, freschissima sferzata di pop su base dal beat latino, è un favoloso cocktail dal gusto estivo, una vodka sour da consumare in spiaggia alla luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta da ballare.