È disponibile da oggi in tutti i negozi tradizionali (in formato CD e LP) e negli store digitali “PORNOSTALGIA” (https://willie.lnk.to/pornostalgia) il nuovo album di WILLIE PEYOTE (Virgin Records/Universal Music Italia).

“PORNOSTALGIA, a partire dalla copertina del disco che nasce da una locandina di un film degli anni ’70, è la prosecuzione ma anche il contraltare di iodegradabile – In questi anni, in cui tutto si è fermato, ci siamo ritrovati a guardare indietro, vecchi film e libri, con nostalgia. È un momento in cui mi sembra che il concetto di nostalgia sia molto presente. Forse, avendo meno certezze sul futuro cerchiamo rassicurazioni dal passato”.