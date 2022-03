Oggi è stato pubblicato il secondo, dei quattro videoclip realizzati per la promozione del progetto

È online il secondo videoclip del progetto Qu4ttro di Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada. Continua il percorso di avvicinamento verso l’uscita del CD (a maggio) del progetto Qu4ttro. Oggi è stato pubblicato il secondo, dei quattro videoclip realizzati per la promozione del progetto, girato presso il “Cantico di Librino”, l’installazione fotografica di 1200 ritratti degli abitanti del popoloso quartiere di Catania e “La Porta della Bellezza”, il più grande bassorilievo di arte contemporanea al mondo (alto 8 metri e lungo 500 metri). Due opere donate da Antonio Presti al quartiere di Librino attraverso la fondazione Fiumara d’Arte. Progetto Qu4ttro, oggi esce il secondo video girato tra il “Cantico di Librino” e “La Porta della Bellezza”

Questi due monumenti hanno fatto da scenografia al medley (In the mood, In the Summertime, Malafemmina, O sole mio) scelto da Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada. La produzione del video è a cura di Luca Biondo.

“La voglia di creare questo medley – afferma il gruppo Qu4ttro – nasce inizialmente dal voler suonare il famoso brano per big band “In the Mood” di Glen Miller. A quel punto, per puro gioco, ci siamo ritrovati ad improvvisare temi famosi di canzoni diversissime per genere, ma simili per tonalità e armonie…È venuta fuori una cosa divertente e impegnativa al tempo stesso”.

Fiumara d’Arte continua ad essere la sede della promozione del progetto Qu4ttro, prodotto da Georgia Lo Faro Eventi e ASC Production, che non resterà in un CD ma diventerà anche uno spettacolo pieno di energia che sarà proposto in estate.

Testimonial del progetto Qu4ttro

saranno quindi quattro sculture di arte contemporanea diverse e uniche così come lo sono Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada. 4 Front-man, ognuno con un proprio genere, la cui passione comune è la chitarra, veterani dei palchi da solisti o con le rispettive band, che oggi si sono messi assieme per dare vita ad uno spettacolo ricco di virtuosismi musicali che nasce dall’accurata selezione dei brani che i quattro musicisti eseguono in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale.

