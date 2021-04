il Video vede l’artista cantare in mezzo ai giovani ballerini

Esce oggi il videoclip di “(La Musica Dentro) La Musica Fuori”, il nuovo singolo tratto dall’album di Random, “Nuvole” pubblicato il 2 aprile.

Il video è diretto da Sachidanand Marco Gentile di Ocean Code e vede l’artista cantare in mezzo ai giovani ballerini diretti dalla coreografa Laura Bernardini, e immerso nei “mille colori” della realtà in cui ama perdersi e allo stesso tempo ritrovarsi, una dimensione che vive in lui e attorno a lui in ogni istante della sua vita.

La traccia è scritta da Random e prodotta da Zenit, che ha affidato al bassista americano Mark Corradetti la registrazione dell’incalzante giro di basso che la caratterizza. Del brano, Random racconta:

« È un brano che parla di tutte quelle persone che, pur di non sentirsi escluse da un gruppo o da una situazione, non hanno saputo dire no a circostanze che portano fuori strada, e ora sono “fiori morti” in mezzo a quella via”.»

“Nuvole”, il nuovo album di cui “(La Musica Dentro) La Musica Fuori” è il nuovo singolo estratto, è un disco di crescita in cui il giovane cantautore, dopo il debutto con l’album “Giovane Oro” e l’EP “Montagne Russe”, racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso.

Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, non ancora ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa” contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e certificato Oro.

RANDOM – LIVE 2021 prodotto da VIVO CONCERTI

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 | ROMA @ATLANTICO LIVE

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 | MILANO @FABRIQUE

info: www.vivoconcerti.com