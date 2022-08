PRIMO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM “RETURN OF THE DREAM CANTEEN” FUORI IL 14 OTTOBRE

Ieri sera i Red Hot Chili Peppers sono stati protagonisti agli MTV VMAs, i Video Music Awards di MTV.



La band californiana ha ricevuto il prestigioso premio Global Icon Award e ha vinto nella categoria “Best Rock”

Durante la cerimonia di premiazione i Red Hot Chili Peppers hanno voluto dedicare il premio Global Icon alla memoria di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo.

I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il loro nuovo album in studio dal titolo “Return of the Dream Canteen”, in uscita il 14 ottobre su etichetta Warner Records.

L’annuncio a sorpresa con il singolo “Tippa My Tongue“, dall’inconfondibile sound rock e accompagnato da un videoclip assolutamente psichedelico, ha ricevuto una risposta entusiasta. Data durante la prima data del tour mondiale della band negli stadi all’Empower Field di Denver, la notizia è stata acclamata sia dalla critica che dal pubblico.

Return of the Dream Canteen è il secondo album della band nel 2022, dopo Unlimited Love che, uscito ad aprile, ha scalato i vertici delle classifiche di vendita ed è stato certificato platino in US.

Sarà anche il secondo album della band prodotto da Rick Rubin nel 2022, disco che rafforza ulteriormente la reputazione dei Red Hot Chili Peppers come di band all’apice del successo che cavalca la cresta di un’innegabile onda creativa.

Durante lo show di Denver la band ha eseguito sia i suoi brani di maggiore successo, sia i brani preferiti dai fan, tratti dal suo ultimo album in vetta alle classifiche, Unlimited Love, cioè “Black Summer” e “These are the Ways”.

La band ha mandato in visibilio il pubblico dello stadio in sold out, quando Anthony Kiedis ha annunciato che quest’anno è in arrivo un nuovo album in studio.

Red Hot Chili Peppers

Continuando a conquistare il pubblico di tutte le generazioni, la band si è esibita all’inizio di quest’anno in una serie di date sold out in UK e in Europa, tra cui due serate al London Stadium.