Restart Off, il programma di questo weekend

Maria Antonietta Spadaro racconta la storia dell’Altare del Gagini allo Spasimo

La Dominazione Normanna a Palermo, raccontata da Gaetano Basile

Restart Off arriva al suo secondo week di settembre. Gli appuntamenti principali del festival dell’arte e della cultura a Palermo sono previsti venerdì 10 settembre allo Spasimo con la docente Maria Antonietta Spadaro e sabato 11, all’Archivo comunale di Palermo, con le narrazioni di Gaetano Basile, sul tema delle Dominazioni.

Restart allo Spasimo per l’Altare del Gagini

Restart Off riporta alla luce l’Altare del Gagini allo Spasimo. La visita è condotta dalla storica dell’arte Maria Antonietta Spadaro che racconterà la travagliata storia del ritrovamente dell’altare del Gagini e la ricostruzione della sua pala d’altare, “Lo Spasimo di Sicilia”, dipinta da Raffaello. La storia di questo ripristino inizia 35 anni fa. L’altare venne ideato da Antonello Gagini a cornice dello “Spasimo di Maria Vergine”, commissionato a Raffaello dal giureconsulto Girolamo Basilicò per l’omonima cappella nel complesso degli Olivetani di Palermo. Con l’appuntamento di Restart Off è possibile visitare la cappella che ospita la tribuna marmorea completa della riproduzione su tavola (ri materializzazione in 3 D curata da Factum Arte) dell’opera di Raffaello. Si tratta di un intervento che recupera a pieno la valenza iconica del manufatto restituendoci un’immagine perduta nel 1661, quando il quadro fu donato a Filippo IV a Madrid, dove ancora oggi si trova al Museo del Prado. Si tratta di una vicenda controversa perché il re in cambio promise una pensione annua al Priore e ai monaci che non fu mai pagata.

Gaetano Basile e le Dominazioni a Palermo

Secondo appuntamento, sabato sera, all’Archivio comunale di Palermo, con il ciclo di incontri “Le dominazioni”, condotto dal giornalista e scrittore Gaetano Basile che racconterà, tra aneddoti e curiosità, la Palermo Normanna. Il programma prevede altri due incontri, previste nei due prossimi week end, dedicati al racconto della Palermo spagnola e di quella “italiana”.

Nota di servizio

Anche Restart Off si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).