Restart lancia un photocontest per premiare la foto più bella della manifestazione. Il contest fotografico, quindi, vuole premiare il visitatore che riuscirà a raccontare al meglio le bellezze dei siti culturali e degli eventi del festival Restart. Lo scatto fotografico deve essere realizzato durante una visita di Restart, il festival che apre nei weekend dell’estate i luoghi più belli della cultura a Palermo.

Il progetto si chiama Restart Photo contest 2021 e partecipare è semplicissimo. Ecco le poche, semplici regole per partecipare al contest.

Per presentare la propria fotografia, i concorrenti devo scegliere e prenotare una visita a uno dei luoghi o degli eventi del cartellone di Restart.

Le foto da presentare al concorso, quindi, andranno realizzate durante la visita. Saranno selezionati e giudicati quegli scatti fotografici ritenuti idonei a descrivere al meglio il luogo che si è visitato, raccontando al tempo stesso il sito e l’esperienza della visita.

Le foto realizzate andranno pubblicate su Instagram, con il tag della pagina dell’evento a cui si è partecipato e inserendo l’hashtag #restartpalermophotocontest.

Alla fine della manifestazione, le foto verranno selezionate e giudicate. La più significativa verrà premiata con un cestino di prodotti tipici dell’agroalimentare siciliano, offerto da Insicilia.com, sponsor di Restart e del Photocontest legato alla manifestazione.

Nota di servizio

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).