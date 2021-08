I principali eventi previsti dal festival per questo fine settimana

Restart, i principali eventi del fine settimana

All’archivio comunale Gaetano Basile racconta la storia di Palermo

Alla terrazza dell’Abatellis, incontro con il pittore Francesco De Grandi

Riapre Palazzo Alliata per mostrare la Crocifissione di Antoon Van Dyck

Fine settimana di grandi appuntamenti con il Festival Restart. Continuano le visite guidate nei luoghi dell’arte e della cultura a Palermo selezionati da Restart per rilanciare l’arte e la cultura a Palermo. Ma il cartellone degli eventi del festival di questo weekend presenta una serie di appuntamenti di altissimo livello.

Donna Franca Florio e il boudoir ritrovato

Alla Tonnara dei Quattro Pizzi dell’Arenella, questo fine settimana è possibile partecipare alla mostra dedicata a Donna Franca Florio ed ai suoi oggetti personali. La collezione in mostra alla Tonnara proviene anche da due degli yatch della famiglia Florio: l’Aegusa e il Sultana. La mostra può essere visitata venerdì e sabato (dalle 18 alle 23) nei giorni del 6, 7 agosto.

“Palazzo Alliata di Villafranca: Antoon van Dyck e la peste del 1624”

Dopo il primo appuntamento di fine luglio, uno tra i più affascinanti palazzi nobiliari palermitani apre nuovamente il suo portone a Restart, il 6 luglio: “Palazzo Alliata di Villafranca: Antoon van Dyck e la peste del 1624”, è una visita guidata e raccontata alla scoperta di Palazzo Alliata e della “Crocifissione” dipinta dall’artista fiammingo. Van Dyck arriva a Palermo nel 1624, l’anno della grande pestilenza e sarà testimone di un anno di cronaca, culminato con la fine dell’epidemie e la nascita del Mito del collegato al miracolo di Santa Rosalia.

Reluceo all’Oratorio San Mercurio

Come ogni weekend, con Reluceo, tornano musica e arti visive all’Oratorio San Mercurio, nel cortile di San Giovanni degli Eremiti. Reluceo è uno spettacolo multimediale pensato e realizzato dall’artista Dario Denso Andriolo. Lo spettacolo multimediale di Andriolo unisce la storia alla modernità, con l’obiettivo di offrire una fruizione innovativa del bene storico-culturale. Reluceo è una scultura di luce: avvolge lo spazio facendo scivolare il fruitore in una dimensione sensoriale pervasiva, ipnotica ed emozionante. L’opera di Andriolo trae ispirazione dalle torture e dalle miracolose guarigioni di San Mercurio

I Mestieri dell’arte: l’ospite della settimana è il pittore Francesco De Grandi

Francesco De Grandi, pittore palermitano, sarà l’ospite dei “Mestieri dell’Arte”, il ciclo di incontri con uomini e donne che hanno fatto dell’arte il proprio mestiere. L’appuntamento con l’artista è sabato 7 agosto sulla terrazza di Palazzo Abatellis. “I Mestieri dell’Arte” ha già riscosso parecchie attenzioni per le interviste realizzate a Pamela Villoresi, Roberto Alajmo e Iano Monaco.

“Palermo, in secola secolorum”, i quattro cunti di Gaetano Basile

“Palermo, in secola secolorum”. All’archivio comunale di Via Maqueda, venerdì sera inizia il ciclo di conversazioni con lo storico e giornalista Gaetano Basile. Quattro incontri con Basile per raccontare quattro secoli di storia della nostra città. Autore di innumerevoli saggi dedicati a Palermo e alla Sicilia, Basile, col suo modo affascinante di raccontare a viva voce, mette a nudo storie inedite, aneddoti, intrecciando storie quotidiane con grandi plot storici. Quella di Gaetano Basile è “una narrazione che non troverete sui libri di storia“.

Nota di servizio

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).