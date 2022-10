Rihanna pubblica il nuovo singolo “Lift Me Up”

TRATTA DALLA COLONNA SONORA DEL FILM BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Rihanna– superstar globale, designer, imprenditrice, filantropa e artista con più singoli venduti a livello digitale di sempre- ritorna sulle scene musicali questo venerdì con “Lift Me Up”, il primo singolo tratto dalla colonna sonora del nuovo film “Black Panther: Wakanda Forever “.

“Lift Me Up” è stata scritta da Tems, dal vincitore del Premio Oscar Ludwig Göransson, dalla stessa Rihanna e Ryan Coogler come un tributo alla vita straordinaria e all’eredità lasciata da Chadwick Boseman.

Il pezzo è stato registrato in cinque diversi Paesi ed è stato prodotto da Göransson.

L’uscita di “Lift Me Up” inaugura una nuova era dell’iconica carriera di Rihanna.

Il singolo è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio via Westbury Road (la label di Rihanna) in collaborazione con Roc Nation, Def Jam Recordings e Hollywood Records (in Italia uscirà per Island e Virgin Records / Universal Music Italia).

“Dopo aver parlato con Ryan e aver sentito le sue idee per il film e la canzone, volevo scrivere qualcosa che rendesse l’immagine di un caloroso abbraccio proveniente da tutte le persone che avevo perso nella mia vita. Mi sono immaginata le sensazioni che avrei provato se avessi potuto cantare per loro ed esprimere quanto mi mancano” – racconta Tems. “Rihanna è sempre stata una mia ispirazione, sentirla cantare su questo brano è un grandissimo onore”.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, arriverà il 9 novembre nelle sale italiane.