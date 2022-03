la tournée teatrale dell’attrice, content creator e star del web

Ha preso il via ieri sera, martedì 15 marzo, al Teatro Nazionale di Milano (già sold-out da mesi) la tournée teatrale dell’attrice, content creator e star del web Valeria Angione, che sarà in giro per tutto il mese di marzo con uno spettacolo tutto suo, dal titolo “Riparto da Me”.

Dopo Milano, lo spettacolo farà ancora tappa in diverse città italiane: Bologna (sold-out), Padova (sold-out), Roma, Lecce, Napoli (sold-out), Palermo e Catania.

“Sapere che a Napoli c’è un sold out mi riempie di gioia. Tutte le tappe mi fanno battere il cuore. Ma Napoli è la mia terra. E il cuore batterà un po’ più veloce.”

Uno show autobiografico dove la carismatica energia di Valeria va a toccare diverse corde generazionali: da un excursus sui sogni di bambina, fino alle esperienze di crescita e maturità che compongono oggi il ritratto di un’artista ironica e determinata a non rinunciare ai propri desideri.

Con la sua naturale spontaneità, Valeria sul palco è attrice, ma anche ballerina e performer, supportata da un pubblico che non solo la conosce apertamente ma la sostiene in tutti i momenti dello spettacolo.

Dalla fantomatica gemella con cui durante il lockdown Valeria ci ha sempre spiegato i dpcm in chiave sarcastica alla studentessa universitaria in crisi, fino a Bella di Twilight e Tecna della Winx, l’abilità di Valeria di interpretare in chiave comica diverse personalità e caratteri preannuncia uno spettacolo ricco di divertimento ed esilaranti sorprese.

Valeria Angione e il suo “Riparto da me”

Il calendario completo del tour:

13 marzo 2022 – Teatro Verdi, Montecatini Terme (data zero)

15 marzo 2022 – Teatro Nazionale CheBanca!, Milano (sold out)

17 marzo 2022 – Teatro delle Celebrazioni, Bologna (sold out)

19 marzo 2022 – Teatro ai Colli, Padova (sold out)

21 marzo 2022 – Teatro Olimpico, Roma

23 marzo 2022 – Teatro Politeama Greco, Lecce

25 marzo 2022 – Teatro Augusteo, Napoli (sold out)

27 marzo 2022 – Teatro Golden, Palermo

29 marzo 2022 – Teatro Metropolitan, Catania