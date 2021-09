Da oggi in radio “Risalire”, primo brano estratto dall’album d’esordio omonimo del rapper palermitano classe ’96 PUSHMMUA.

Oggi esce in digitale e in radio “Risalire”, primo brano estratto dall’album d’esordio omonimo del rapper e cantante palermitano classe ’96 PUSHMMUA, pseudonimo di Vincenzo Salerno. Il disco, che vedrà la luce nel 2022, è stato prodotto dal producer palermitano Dario Pellerito, in arte “Pellerito”, con cui è nato nell’ultimo anno un connubio artistico che unisce in modo coerente elettronica, r’n’b, hip Hop e indie pop.

“Risalire” il nuovo singolo di “Pushmmua”

