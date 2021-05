Il Brano è stato curato dalla direzione artistica di Disturbia Records

Esce il 7 Maggio “Ritornerò” , il singolo d’esordio di Ëlle, scritto dalla medesima e prodotto da JSN che vede il palermitano Pellerito come Sound Engineer.

Il singolo “Ritornerò” rappresenta il culmine di una rinascita personale dell’artista e la capacità resilente di trarre vantaggio da situazioni avverse di carattere personale e sociale da parte di Ëlle.

Il Testo di “Ritornerò”

molto intimo ed autobiografico, denota la voglia di RIALZARSI e di reinventarsi pur avendo consapevolezza degli errori di valutazione commessi e degli incidenti di percorso in cui tutti possono rivedersi.

Il sound avvolgente curato dal Palermitano Dario Pellerito, culla l’ascoltatore per tutta la durata del pezzo musicale che nasce come Interlude, un vero e proprio singolo “apripista” per la cantante siciliana. L’immaginario del brano, secondo l’artista è legato imprescindibilmente alla figura dell’Onda del Mare, quest’ultimo elemento cardine nella vita di Ëlle , nata e cresciuta nella bella Isola Sicula, tanto da diventare l’icona dell’artwork della Canzone.

L’Onda viene parafrasata dalla Cantante col significato di Flusso Vitale impetuoso, portatore di Cambiamento ed emblema di Determinazione, ispirandosi alla celebre citazione di Jim Morrison :

” Sii sempre come il Mare che infrangendosi contro gli Scogli, Trova sempre la Forza di riprovarci”

così Ëlle non si arrende alle porte chiuse, ai cambi di rotta imprevedibili che la vita riserva e continua la corsa verso il suo sogno e la sua realizzazione artistica.

“Ritornerò” – Eleonora Meschis, in arte Ëlle

Le riprese del VideoClip , in uscita su tutte le piattaforme il 13/05, sono state girate rigorosamente in Sicilia, sotto espressa richiesta della cantante molto attaccata alla sua terra e cultrice delle bellezze che essa riserva!

Sotto la Direzione ed il Montaggio a cura di Marco Acanfora, il Visual risulta essere un equilibrio ben studiato tra la “Sicilianità” e lo stampo Internazionale che il genere R&B richiede inevitabilmente. Le location variano da un caratteristico ed Elegante Casale San Leonardo alla Selvaggia GuidaLoca per poi terminare con il Lungomare di Isola delle Femmine.

In linea con la scelta di esaltare il talento e l’artisticita Made in Sicily, troviamo a capo del settore Styling e Beauty, la Makeup Artist Vera Musso, Co-proprietaria della nota accademia di trucco Palermitana “MUA LAB”.

Eleonora Meschis Biografia

Ëlle, nome d’arte scelto da Eleonora Meschis, nata a Palermo il 2 Luglio classe ’94 , inizia il suo percorso musicale alla giovanissima età di 6 anni, muovendo i primi passi verso il mondo dello spettacolo, appassionandosi sempre di più al canto ed al pianoforte.

Dopo poco tempo si avvicina al mondo della Danza, cominciando a studiare i generi urbani ed il mondo latino delle Salsa.

Sempre più vicina alla “Black Culture”, fa di essa la matrice delle sue forme di espressione artistiche: abbracciando il mondo R&B/Soul dal punto di vista Canoro e l’Hip Hop , la Salsa e tutte le danze caraibiche per ciò che riguarda il mondo della Danza.