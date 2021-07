Accanto al ritorno radiofonico, Samuele Bersani ad inizio luglio torna anche in concerto con una serie di date speciali nei più importanti Festival d’Italia. Accompagnato dalla sua band in una formazione di 5 musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria), ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani e darà un piccolo assaggio in una versione completamente nuova, di alcune “sale” di “Cinema Samuele” suo ultimo apprezzatissimo disco, nel suo “Tour Estemporaneo” che partirà il 3 luglio da Cogne con Musica Stelle.

Samuele Bersani il 2 luglio è uscito con “Mezza Bugia“, nuovo singolo estratto dall’album “Cinema Samuele” (Sony Music). La ‘terza sala’ del mondo sonoro di Samuele è dominata dalla chitarra crunch e da un ritmo incalzante che, tra favole e storie condominiali, accompagnano i sentimenti più universali dell’incomunicabilità.