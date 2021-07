Sangiovanni il suo “Summer Tour” anche in Sicilia a Taormina

Rino Palmeri di

07/07/2021

Sangiovanni, 18 anni, la nuova popstar della musica italiana, annuncia li primi live dell’estate. Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP “Sangiovanni” doppio disco di platino, “Malibu” triplo disco di platino, “Lady” triplo disco di platino, “Tutta la notte” disco di platino, “Guccy bag” disco d’oro, “Hype” disco d’oro) e oltre centosessanta milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana. SANGIOVANNI è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e MALIBU è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana. Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune. Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in “Malibu”, Zef in “Hype”, Bias in “Tutta la notte” insieme a DRD e “Guccy bag” e i Cosmpohonix nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”. Sangiovanni il suo “Summer Tour” anche in Sicilia a Taormina Le date: 23 agosto Lecce, Piazza Libertini – Oversound Music Festival 26 agosto Palmanova, Piazza Grande – Estate di Stelle 3 settembre Genova, Arena del Mare – Porto Antico 15 settembre Taormina, Teatro Antico Attenzione! La disponibilità dei biglietti è limitata.

