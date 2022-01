“Ornella Muti, donna iconica del cinema; Lorena Cesarini, giovane attrice che, secondo me, avrà un bel futuro”. Amadeus parla delle figure femminili che lo affiancheranno durante la conduzione di questa nuova edizione del Festival di Sanremo.

Amedeus in conferenza stampa ha spiegato anche la scelta delle cinque co-conduttrici che lo affiancheranno nella kermesse canora:

Drusilla Foer? La conoscevo, ero affascinato dal suo modo di essere elegante, ironica, può essere una grande sorpresa di questo Festival o una conferma per chi l’aveva già vista a teatro.Con Ornella Muti volevo partire con una donna iconica del cinema. Poi con una giovane promessa del cinema. Su Drusilla ho già espresso apprezzamento. Maria Chiara Giannetta? Mi è piaciuta subito quando è venuta da me a Soliti Ignoti. E’ lì che ho pensato di averla al festival. Sabrina Ferilli è ironica, divertente, piace a tutti ed era la maniera migliore per chiudere il Festival.