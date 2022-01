Ecco l'agenda serata per serata di ospiti, co-conduttrici, duetti e cover

Programma Sanremo 2022: le scalette di tutte le serate del Festival con canzoni, ospiti e conduttrici Il programma completo con le scalette delle cinque serate del Festival

La 72° edizione del Festival di Sanremo avrà luogo come di consueto al Teatro Ariston, con una scenografia da urlo, dal 1° al 5 febbraio 2022, per un totale di 5 serate, da martedì a sabato.

Scaletta ospiti (parziale): dai Maneskin in poi

Martedì 1/2, prima serata: Raoul Bova, che presenterà il “nuovo” Don Matteo, si aggiunge ai Maneskin, il trio Meduza con Hozier

Mercoledì 2/2, seconda serata: Luca Argentero e Laura Pausini che “lancerà” molto probabilmente Eurovision 2022 insieme ai co-conduttori Alessandro Cattelan e Mika

Venerdì 4/2, quarta serata: Lino Guanciale

Sanremo 2022 programma serata per serata

Martedì 1 febbraio e mercoledì 2 febbraio, le prime due serate, sono dedicate alle esibizioni 25 cantanti in gara. Voto delle 3 giurie specializzate

Giovedì 3 febbraio, terza serata: nuova esibizione dei cantanti in gara. Entrano in scena Televoto e Giuria Demoscopica 1000

Venerdì 4 febbraio, quarta serata: cover e duetti (anni 60, 70, 80 e 90)

Sabato 5 febbraio: finale con voto di tutte le giurie

Scaletta e ordine dei partecipazione delle co-conduttrici

Martedì 1/2 prima serata: debutta a Sanremo Ornella Muti, gli occhi più belli del cinema italiano. È stata diretta da Carlo Verdone, Marco Ferreri, Dino Risi, Mario Monicelli, Woody Allen. È stata a Hollywood e poi è tornata. Un mito per la prima volta all’Ariston

Mercoledì 2/2 seconda serata: Lorena Cesarini, senegalese, figlia di mamma africane papà italiano. Attrice con laurea in Storia contemporanea. Farà innamorare il pubblico come in Suburra la sua Isabel colpisce al cuore Aureliano/Alessandro Borghi

Giovedì 3/3 terza serata: Drusilla Foer. Già scommettono che sarà lei a dettare lo stile del festival, coi suoi look. Il suo alter ego Gianluca Gori (all’anagrafe di Firenze, dove è nato 55 anni fa) si definisce “anziana soubrette”. Ferzan Ozpetek l’ha voluta in Magnifica presenza: sarà magica anche al Festival.

Venerdì 4/2 quarta serata: Maria Chiara Giannetta è la rivelazione di Blanca.

Sabato 5/2 serata finale: Sabrina Ferilli non ha bisogno di presentazioni. Per “preparavi” riguardate la sua struggente bellezza in La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino: da Oscar, anche grazie a lei…

I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2022

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

Sanremo 2022, gli artisti e le cover della quarta serata

Achille Lauro con Loredana Bertè – Sei bellissima

Aka 7even con Arisa – Cambiare

Ana Mena con Rocco Hunt – Medley

Dargen D’Amico – La bambola

Ditonellapiaga con Rettore – Nessuno mi può giudicare

Elisa – What a feeling

Emma con Francesca Michielin – Baby one more time

Fabrizio Moro – Uomini soli

Gianni Morandi con Mousse T – Medley

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – Nella mia ora di libertà

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – Io vivrò senza te

Highsnob e Hu con Mr Rain – Mi sono innamorato di te

Irama con Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita

Iva Zanicchi – Canzone

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – Be my baby

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – Live and let die

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza

Massimo Ranieri con Nek – Anna verrà

Matteo Romano con Malika Ayane – Your song

Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi

Noemi – (You make me feel like) A natural woman

Rkomi con Calibro 35 – Medley

Sangiovanni con Fiorella Mannoia – A muso duro

Tananai con Rosa Chemical – A far l’amore comincia tu

Yuman con Rita Marcotulli – My way