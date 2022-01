chi saranno le altre figure femminili che affiancheranno Amadeus?

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai sempre più vicino:

la kermesse musicale andrà in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio e sarà condotta per il terzo anno di fila da Amadeus .

. Le cinque figure femminili di Sanremo 2022 saranno svelate da Amadeus questa sera al Tg1

Maria Chiara Giannetta sul palco con Amadeus

Dopo aver scoperto il cast dei cantanti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston, in queste ultime ore cominciano a circolare le prime indiscrezioni a proposito delle figure femminili che accompagneranno il presentatore nel corso delle cinque serate.

Come già avvenuto negli scorsi anni, Amedeus anche per questo Sanremo 2022 ha scelto di non avere accanto a sé delle presenze fisse, bensì delle co conduttrici che cambieranno ogni sera.

Per quanto riguarda i nomi delle co conduttrici in questione, la prima nonché l’unica ad essere stata confermata al momento dal quotidiano La Repubblica è stata l’attrice Maria Chiara Giannetta, molto amata dal pubblico di Rai Uno grazie alle fiction di grande successo che l’hanno vista protagonista in questi ultimi anni a cominciare da Blanca e Don Matteo, in cui ha vestito in queste ultime due stagioni i panni del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri.

Notizia che è stata confermata anche dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che ha riportato così la notizia:

Sorrisi ha avuto conferma ufficiale delle voci girate nelle scorse ore: Maria Chiara Giannetta sarà uno dei nomi che affiancherà Amadeus alla conduzione del prossimo festival di Sanremo 2022. L’attrice cinematografica è nota anche in tv per il suo ruolo in Don Matteo, ma anche come protagonista nella serie Blanca.

Sanremo 2022: Checco Zalone

Messo a segno il colpo Checco Zalone, che porterà al festival la sua comicità dissacrante