Nel 2001 vince tra i 'Big' con 'Luce (tramonti a nord est)', ci riprova quest'anno.

Elisa torna sul palco del Teatro Ariston con “ O forse sei tu ”

torna sul palco del Teatro Ariston con “ ” Nuovo album di inediti “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, in uscita il 18 febbraio 2022

Il potente tappeto sonoro della canzone, affascinante e meravigliosamente energico insieme, si arricchisce di una partitura d’archi orchestrati dalla stessa Elisa insieme a Will Medini, arrangiatore e musicista che sarà il suo Direttore d’Orchestra durante le serate a Sanremo.

La musica del brano è firmata interamente da Elisa, mentre il testo è scritto dall’artista insieme a Davide Petrella. La produzione è di Andrea Rigonat.

“O forse sei tu” è una canzone piena di luce che trascina l’ascolto grazie ad un testo che racconta quella chimica speciale che cambia tutto il mondo.

Il brano è uno dei tasselli del nuovo progetto discografico della cantautrice, “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, in uscita per Island Records (https://island.lnk.to/rafbtf). Un lavoro importante (a distanza di 3 anni da “Diari Aperti”, certificato Doppio Platino) che racchiude le sue diverse anime: un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di quest’ultimo Elisa si è occupata anche della maggior parte delle produzioni).

Venticinque tracce con il meglio della scena della musica italiana del momento e la firma di Elisa, nella composizione, produzione e testi, che unisce i diversi mondi sonori presenti in questo eccezionale progetto che si conferma uno dei più attesi del 2022. “In questo album l’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte”, scrive Elisa sui social, presentando le sue straordinarie collaborazioni: da Jovanotti, a Elodie, da Mace a Shablo, e ancora Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef.

Tre le tracce già svelate dell’artista, “Seta”, “A tempo Perso” e “Show’s Rolling’” oltre a “O forse sei tu”.