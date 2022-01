Sanremo 2022: I favoriti secondo Sisal

scopriamo i numeri dei cantanti più quotati per vincere questa edizione.

Sanremo 2022: ecco i Pronostici stilato da Sisal MatchPoint

Gli esperti Sisal hanno stilato le quotazioni per la vittoria di ciascun cantante. Chi è il favorito per Sanremo 2022? In testa ci sono Elisa e il duo formato da Mahmood e Blanco (quota 4). Il terzo gradino del podio vede a pari marito Achille Lauro, Sangiovanni e La Rappresentante di Lista (quota 9). A seguire troviamo un poker di altissimo livello tra musica italiana più classica e più giovane: Emma, Irama, Rkomi e Massimo Ranieri (quota 12).

Scorriamo velocemente le altre quotazioni, via via meno favoriti per la vittoria finale del Festival: