Sanremo 2022, la serata finale. Sabrina Ferilli affianca Amadeus. Marco Mengoni super ospite

Al via la finale della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La quinta e ultima serata della kermesse sarà all’insegna della balla musica. Dovranno esibirsi tutti e 25 i cantanti in gara. L’orario di inizio è previsto per le 20.51.

Sanremo 2022, la scaletta finale dei cantanti in gara

L’ordine di esibizione dei 25 cantanti prevede:

Matteo Romano Giusy Ferreri Rkomi Iva Zanicchi Aka 7even Massimo Ranieri Noemi Fabrizio Moro Dargen D’Amico Elisa Irama Michele Bravi La Rappresentante di Lista Emma Mahmood e Blanco Highsnob e Hu Sangiovanni Gianni Morandi Ditonellapiaga e Rettore Yuman Achille Lauro Ana Mena Tananai Giovanni Truppi Le Vibrazioni

Confermato il super ospite Marco Mengoni

Marco Mengoni è confermato tra gli ospiti della finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il nome dell’artista circolava da mesi nella lista dei rumors. La partecipazione, però, è stata definita proprio in queste ultime ore. Ancora top secret i dettagli della sua performance. Nell’ultima puntata del Festival Ter di Amadeus anche un omaggio a Raffaella Carrà, l’artista scomparsa lo scorso 5 luglio.