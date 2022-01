arriverà presto a Sanremo per dirigere le Vibrazioni

A Sanremo Beppe Vessicchio ci sarà.

Beppe Vessicchio dirige Le Vibrazioni

Dopo la notizia circolata venerdì in merito alla positività al Covid del direttore d’orchestra che ha messo in dubbio la sua partecipazione al Festival, oggi arriva la notizia che in molti aspettavano: il Maestro sta bene, è finalmente negativo al virus e presto raggiungerà la località ligure sede della kermesse canora.

Sanremo 2022 – Vessicchio negativo

Vessicchio è uno dei volti storici del Festival e quest’anno dirigerà le band Le Vibrazioni, che presenteranno il brano rock “Tantissimo”. Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, invece, la band si esibirà con una versione del celebre brano “Live and let Die”scritto da Paul e Linda McCartney.